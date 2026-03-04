Morre Suely Pinto, ex-secretária de Saúde de Volta Redonda

Morreu nesta quarta-feira (dia 4) a médica Suely das Graças Pinto, ex-secretária de Saúde de Volta Redonda. Ela estava internada no Hospital da Unimed, onde deu entrada após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico.

Graduada em Medicina pela Faculdade de Medicina de Itajubá, em 1977, era especialista em Gestão Hospitalar pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz e mestre em Saúde Coletiva pelo Instituto de Medicina Social (IMS) da Uerj.

Ao longo da carreira, foi secretária de Saúde de Volta Redonda e também de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Atuou ainda como secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Região Sudeste pelo Conasems, vice-presidente do Cosems-RJ e presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraíba (Cismepa).

Suely também teve militância política pelo Partido dos Trabalhadores (PT), participando de debates e iniciativas voltadas ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) e das políticas públicas na área.

Em 2006, recebeu a Medalha Tiradentes, concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), uma das principais honrarias do estado.

Atualmente, exercia a função de médica e coordenadora técnica da Divisão de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda (SMS-VR).

Ainda não há informações sobre o local e o horário do velório e do sepultamento.