Polícia Civil prende suspeito de gerenciar tráfico na Baixada da Olaria, em Resende

A 89ª Delegacia de Polícia Civil de Resende prendeu, nesta quarta-feira (dia 4), um homem apontado como gerente do tráfico de drogas na Baixada da Olaria. Segundo a corporação, ele seria responsável por coordenar a venda de entorpecentes em um ponto da comunidade.

A ação foi coordenada pelo delegado Michel Floroschk. De acordo com as investigações, o suspeito já vinha sendo monitorado por envolvimento em crimes como roubo, tráfico e associação para o tráfico.

Informações do setor de inteligência indicam que ele exercia função de liderança no esquema criminoso, organizando a distribuição e a comercialização das drogas na localidade. Ainda conforme a polícia, o homem é egresso do sistema prisional.

Durante diligências no bairro, os agentes localizaram o suspeito e o conduziram à delegacia, onde foi autuado em flagrante por associação para o tráfico de drogas. Ele será encaminhado ao sistema prisional e permanecerá à disposição da Justiça.