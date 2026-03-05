24.2 C
V Redonda
quinta-feira, março 5, 2026
Polícia Civil prende suspeito de gerenciar tráfico na Baixada da Olaria, em...

Polícia Civil prende suspeito de gerenciar tráfico na Baixada da Olaria, em Resende

Por
FOLHA DO ACO
-

A 89ª Delegacia de Polícia Civil de Resende prendeu, nesta quarta-feira (dia 4), um homem apontado como gerente do tráfico de drogas na Baixada da Olaria. Segundo a corporação, ele seria responsável por coordenar a venda de entorpecentes em um ponto da comunidade.

A ação foi coordenada pelo delegado Michel Floroschk. De acordo com as investigações, o suspeito já vinha sendo monitorado por envolvimento em crimes como roubo, tráfico e associação para o tráfico.

Informações do setor de inteligência indicam que ele exercia função de liderança no esquema criminoso, organizando a distribuição e a comercialização das drogas na localidade. Ainda conforme a polícia, o homem é egresso do sistema prisional.

Durante diligências no bairro, os agentes localizaram o suspeito e o conduziram à delegacia, onde foi autuado em flagrante por associação para o tráfico de drogas. Ele será encaminhado ao sistema prisional e permanecerá à disposição da Justiça.

