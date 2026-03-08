A pedido de Jari, Bandeira de Mello vai destinar R$ 200 mil em emenda para LDVR

A Liga de Desportos de Volta Redonda (LDVR) vai receber um reforço financeiro para incentivar o esporte no município. A pedido do deputado estadual Jari Oliveira (PSB), o deputado federal Eduardo Bandeira de Mello (PSB) anunciou a destinação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 200 mil para a entidade.

O anúncio foi feito durante o evento de prestação de contas do mandato de Jari Oliveira, realizado na última quinta-feira (5), em Volta Redonda. A iniciativa tem como objetivo fortalecer as atividades esportivas desenvolvidas pela liga e ampliar o apoio aos projetos que incentivam a prática esportiva na cidade.

Segundo Jari Oliveira, o investimento no esporte é uma forma de promover inclusão social e oferecer oportunidades para crianças e jovens.

“Fico muito feliz em poder contribuir para fortalecer o esporte em Volta Redonda. A Liga tem um papel importante na organização das competições e no incentivo aos atletas da cidade. Essa emenda vai ajudar a ampliar esse trabalho”, destacou o deputado.

O deputado federal Eduardo Bandeira de Mello ressaltou que o apoio ao esporte é fundamental para o desenvolvimento social.

“A pedido do deputado Jari Oliveira, estamos destinando esse recurso para a Liga de Desportos de Volta Redonda. Investir no esporte é investir em cidadania, educação e oportunidades para a juventude”, afirmou.

Os recursos deverão ser utilizados para apoiar as competições organizadas pela liga e fortalecer a estrutura do esporte amador no município.

O presidente da LDVR, Claudio Bouer, o Dinho, que estava acompanhado do vice-presidente, Maurício, agradeceu a parceria e destacou a importância do investimento para o fortalecimento das atividades esportivas na cidade. “Esse recurso será muito importante para apoiar o trabalho que a liga desenvolve e para continuar incentivando o esporte em Volta Redonda”, afirmou.