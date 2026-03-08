ExpoRio Turismo Vale do Café: Camacho e Barão Vermelho reúnem multidão em Ipiabas

O segundo dia de shows da ExpoRio Turismo Vale do Café, realizado neste sábado (dia 7), em Ipiabas, reuniu uma multidão e manteve o público animado do início ao fim da noite com duas apresentações marcantes.

Às 21h, o cantor Camacho subiu ao palco e entregou uma performance de tirar o fôlego, misturando rock, country e blues em um repertório vibrante. Com muito talento e carisma, o artista levantou o astral do público e mostrou grande conexão com quem acompanhava o show, aquecendo ainda mais o clima do evento.

Em entrevista exclusiva concedida à Secretaria Municipal de Comunicação durante a ExpoRio Turismo Vale do Café, o cantor Camacho também falou sobre sua ligação especial com a região e destacou a importância do fortalecimento do turismo no interior do estado.

“Cara, essa região para mim já mora no meu coração há alguns anos, adoro tocar aqui. Toda vez que eu volto, a região está mais desenvolvida e mexendo mais pesado em turismo. Eu, que além de músico sou formado em turismo pela Universidade Federal Fluminense, vejo os detalhes crescendo, a região se desenvolvendo, e me sinto lisonjeado demais de fazer parte dessa história como músico, é lindo demais. Eles confiam em mim e eu tento entregar tudo que eu posso e tem dado certo”, declarou.

Mais tarde, às 23h, foi a vez da lendária banda Barão Vermelho encerrar a noite em grande estilo. Com seu inconfundível rock brasileiro, marcado por guitarras fortes, letras intensas e muita energia no palco, o grupo levou o público ao delírio com clássicos que atravessam gerações.

Entre nostalgia e muita animação, o público não ficou parado por um segundo sequer, cantando e celebrando sucessos que fazem parte da história do rock nacional. O show transformou a noite em um verdadeiro espetáculo, reunindo fãs de diferentes idades em Ipiabas.

Em entrevista, os integrantes do Barão Vermelho demonstraram muita alegria e uma simpatia contagiante, destacando também o carinho pela região do Vale do Café. “É um prazer estar aqui, é um prazer estar comemorando essa festa do café, que é uma coisa tão brasileira, tão bacana.”

O secretário de Turismo de Barra do Piraí, Tadeu Oliveira, destacou o sucesso da programação e a importância do evento para o fortalecimento do turismo regional.

“O segundo dia foi um enorme sucesso. Trouxemos uma multidão até Ipiabas. Praticamente todos os quadrantes estavam ocupados. É muito gratificante ver o turismo sendo trabalhado de maneira coerente e coesa, impulsionando não só Barra do Piraí e Ipiabas como também todo o Vale do Café”, disse Tadeu.

Mais cedo, o evento também contou com manifestações culturais de municípios do Vale do Café. O palco brilhou com a Banda Juvenil de Rio Claro, Jongueiros da Cachoeira de Arrozal, Mary Dançarte, Belonave e o Projeto Música na Escola. As apresentações representaram a união de forças, valorizando a cultura e transformando tradição em um espetáculo inesquecível para todos os visitantes da região.

A programação de shows continua neste domingo (08) com apresentações de Benzadeus, às 19h, e do renomado cantor Tiee, às 20h30.

A prefeita Kátia Miki convidou todos para o último dia da ExpoRio Turismo e agradeceu ao secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, pela honra em sediar um evento tão importante para o Vale do Café.

“O encerramento da Expo está imperdível. Esperamos vocês em Ipiabas neste domingo. Quero agradecer muito ao secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, que tem olhado com muito carinho para nossa região e transformado o turismo no Vale do Café. Muito obrigado pela parceria, Gustavo. Mais uma vez você está provando ser um incansável parceiro de Barra do Piraí”, finalizou Kátia.