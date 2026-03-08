Vassouras: Homem é preso em flagrante por agredir a companheira e divulgar imagens íntimas dela na internet

Policiais civis da 95ª DP (Vassouras) prenderam em flagrante, neste sábado (dia 7, um homem que agrediu a companheira e divulgou as imagens íntimas dela na internet. O criminoso foi capturado na Avenida Marechal Paulo Torres, em Vassouras, após rápida ação da distrital.

As diligências tiveram início imediatamente após a denúncia do crime na unidade policial, neste sábado. A vítima relatou que havia discutido com o companheiro horas antes e, durante o desentendimento, o homem publicou fotografias dela nua no status de um aplicativo de mensagens.

O criminoso ainda agrediu a mulher com puxões de cabelo e tentou enforcá-la. A vítima também informou aos agentes que já havia sido agredida em outras ocasiões pelo mesmo homem, inclusive na presença dos filhos do casal.

Durante as buscas pelo agressor, os agentes localizaram o homem caminhando com a filha do casal, de apenas 4 anos. Ele foi abordado pelos policiais e conduzido à delegacia para esclarecimentos.

Na unidade policial, o homem optou por exercer o direito constitucional de permanecer em silêncio. Diante dos elementos colhidos, a autoridade policial determinou pela prisão em flagrante pelos crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica, tortura psicológica e divulgação de conteúdo íntimo.