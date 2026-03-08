Governador Cláudio Castro participa da ExpoRio Turismo Vale do Café em Barra do Piraí

O governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, esteve neste sábado (dia 7) em Barra do Piraí, para participar da ExpoRio Turismo Vale do Café. A iniciativa reuniu gestores públicos, representantes de municípios, empresários e lideranças políticas com o objetivo de divulgar e fortalecer os atrativos turísticos da região.

Durante a agenda, o governador esteve acompanhado do secretário estadual das Cidades, Douglas Ruas. A comitiva foi recepcionada pela prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, e pelo secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, que coordena o evento por meio da secretaria de estado de Turismo.

Como parte da programação, as autoridades participaram de um almoço no distrito de Ipiabas, um dos principais polos turísticos do município. O encontro aconteceu na tradicional Fazenda Jurea, espaço que faz parte do roteiro histórico e cultural do Vale do Café.

A prefeita Katia Miki destacou que a presença do governador e de integrantes do governo estadual reforça a relevância do evento para o fortalecimento do turismo regional. Segundo ela, a participação do estado demonstra apoio às cidades do interior e ao desenvolvimento do setor.

— A presença do governador e de sua equipe reforça a importância do turismo para a economia regional e evidencia o compromisso do estado com o crescimento das cidades do interior — afirmou.

De acordo com o secretário Gustavo Tutuca, a ExpoRio Turismo foi criada para ampliar a divulgação dos destinos do Vale do Café e incentivar a chegada de mais visitantes à região. Ele ressaltou ainda que o encontro promove a aproximação entre o poder público, o setor empresarial e representantes da cultura local.

Realizado em Ipiabas, o evento reúne representantes dos 14 municípios que integram o Vale do Café. A programação conta com debates sobre desenvolvimento regional, exposições culturais, experiências gastronômicas e apresentações musicais.

A proposta é impulsionar o turismo como motor de desenvolvimento econômico, contribuindo para a geração de empregos e renda nas cidades do interior do estado.