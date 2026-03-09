Homem é morto a tiros na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda

Um homem de 32 anos foi encontrado morto a tiros na noite de domingo (dia 8) na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda. O corpo estava caído no meio da pista e apresentava diversas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo, principalmente na região da cabeça.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe do 28º BPM realizava policiamento preventivo na rodovia, próximo a um posto de combustível, quando foi acionada por populares por volta das 22h30. As pessoas relataram que havia um homem caído na pista.

Ao chegar ao local, os policiais constataram que a vítima já estava sem vida. Próximo ao corpo, foram encontradas várias cápsulas de munição. A área foi isolada para preservação da cena do crime e o trânsito foi sinalizado até a chegada da perícia.

O trabalho pericial foi realizado ainda durante a noite e, após a conclusão dos procedimentos, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado na 93ª Delegacia de Polícia de Volta Redonda, que ficará responsável pela investigação.

Segundo informações policiais, a vítima tinha antecedentes criminais por violência doméstica e roubo e já havia cumprido pena em regime semiaberto em ocasiões anteriores.

Até o momento, ninguém foi preso e não há informações sobre a motivação do crime.