segunda-feira, março 9, 2026
Suspeito é preso por tráfico de drogas no bairro Santa Inês, em Barra Mansa

Um homem de 32 anos foi preso por suspeita de tráfico de drogas na noite de domingo (dia 8) no bairro Santa Inês, em Barra Mansa. Com ele, policiais militares apreenderam dezenas de pinos de cocaína e uma pedra de crack.

De acordo com informações do 28º Batalhão da Polícia Militar, a ação aconteceu na Rua Catulo da Paixão após equipes verificarem uma denúncia de tráfico de drogas no local.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com o suspeito 42 pinos de cocaína, uma pedra de crack, uma balança de precisão e um celular. O material foi apreendido.

O homem recebeu voz de prisão no local e foi levado para a 90ª DP (Barra Mansa), onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e permaneceu preso à disposição da Justiça.

