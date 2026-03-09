Chuva adia operação para transporte de carga superdimensionada na Serra das Araras

Uma operação especial para o transporte de uma carga superdimensionada na Serra das Araras foi adiada na noite de domingo (dia 8) por conta da chuva. A manobra previa a descida do veículo pela contramão da pista de subida, o que exigiria a interdição temporária da via, mas acabou cancelada por questões de segurança.

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal, o deslocamento da carga ocorreu entre os quilômetros 239 e 233 da rodovia, por volta das 20h. O conjunto permanece estacionado no km 233, na cabeceira da serra.

Inicialmente, o plano era fechar a pista de subida às 22h para permitir que o transporte realizasse a transposição descendo pela contramão. No entanto, a presença de chuva nos trechos de Paracambi e Seropédica, justamente no início da subida da serra, levou à suspensão da manobra.

Por motivos de segurança viária, a descida pela contramão foi abortada e a interdição da pista não chegou a ser realizada.

Segundo a PRF, uma nova data e horário para a realização do procedimento ainda serão definidos e divulgados.

Foto: Divulgação

