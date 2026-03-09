23.3 C
V Redonda
segunda-feira, março 9, 2026
Chuva adia operação para transporte de carga superdimensionada na Serra das Araras

Chuva adia operação para transporte de carga superdimensionada na Serra das Araras

Por
FOLHA DO ACO
-

Uma operação especial para o transporte de uma carga superdimensionada na Serra das Araras foi adiada na noite de domingo (dia 8) por conta da chuva. A manobra previa a descida do veículo pela contramão da pista de subida, o que exigiria a interdição temporária da via, mas acabou cancelada por questões de segurança.

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal, o deslocamento da carga ocorreu entre os quilômetros 239 e 233 da rodovia, por volta das 20h. O conjunto permanece estacionado no km 233, na cabeceira da serra.

Inicialmente, o plano era fechar a pista de subida às 22h para permitir que o transporte realizasse a transposição descendo pela contramão. No entanto, a presença de chuva nos trechos de Paracambi e Seropédica, justamente no início da subida da serra, levou à suspensão da manobra.
Por motivos de segurança viária, a descida pela contramão foi abortada e a interdição da pista não chegou a ser realizada.

Segundo a PRF, uma nova data e horário para a realização do procedimento ainda serão definidos e divulgados.

Foto: Divulgação

