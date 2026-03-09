VR: Motociclista embriagado é preso em flagrante após bater em viatura da Guarda Municipal

Agentes da Guarda Municipal de Volta Redonda prenderam em flagrante, na manhã desta segunda-feira (dia 9), um homem de 49 anos por conduzir uma motocicleta embriagado e colidir contra uma viatura da corporação. O fato aconteceu no bairro Retiro e o suspeito foi encaminhado à 93ª DP (Delegacia de Polícia), no Aterrado, para as medidas legais.

De acordo com o registro de ocorrência, o homem conduzia a moto pela Avenida Retiro, quando se chocou contra a viatura da Guarda Municipal. Não houve dano estrutural ao veículo da segurança. Enquanto os agentes se dirigiam para prestar socorro, o homem tentou fugir do local com a moto, mas foi contido.

Ao conversar com o suspeito, os guardas municipais identificaram forte odor etílico e, diante do fato, conduziram o homem até a sede da corporação, na Ilha São João, onde foi oferecido o teste de etilômetro (bafômetro). O exame apontou para positivo em 0,60 mg/l de alcoolemia (o máximo permitido é de 0,34 mg/l), configurando crime de trânsito. O condutor foi conduzido até a delegacia, onde ficou preso pelo flagrante por conduzir veículo automotor embriagado ou sob efeito de drogas, e a moto – que estava com irregularidades na documentação, foi removida ao depósito público.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, parabenizou os agentes pela ação, ressaltando todo o movimento que a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) vem fazendo em Volta Redonda para diminuir os acidentes de trânsito e salvar vidas.

“É lamentável que ainda existam condutores que coloquem em risco a própria vida e a de outros com atitudes imprudentes, mas as forças de segurança do município estão instruídas a agir com firmeza e rigor diante de posturas como essa. Temos sido incansáveis, porque o nosso objetivo é preservar vidas. Parabéns aos guardas municipais que impediram que uma situação de maior gravidade pudesse acontecer”, disse, completando: “Temos percebido que muitas pessoas têm perdido a vida por imprudência e temos intensificado as fiscalizações com o auxílio da Guarda Municipal, realizado campanhas educacionais, projetos educativos com crianças por meio da Guarda Mirim, da Minicidade do Trânsito, do Piloto Cidadão, e oferecendo um curso de capacitação gratuito para motociclistas, tudo isso com intuito de evitar acidentes e salvar vidas”.

Fotos: Divulgação/Semop.

Secom/PMVR