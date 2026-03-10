Casa do Empreendedor de Resende registra crescimento de mais de 30% nos atendimentos no início de 2026

A Casa do Empreendedor de Resende iniciou o ano de 2026 com crescimento expressivo no número de atendimentos realizados à população, refletindo o fortalecimento do ambiente empreendedor no município. Nos dois primeiros meses do ano, o volume total de atendimentos registrou aumento de 33,82% em comparação ao mesmo período de 2025. Os dados são do DataSebrae, REGIN e Gov.br.

O destaque foi o setor de atendimento ao Microempreendedor Individual (MEI), que mais que dobrou o volume de serviços prestados em janeiro e fevereiro, alcançando crescimento superior a 113%. O aumento está diretamente relacionado à expansão do número de microempreendedores na cidade. Até fevereiro de 2026, Resende contabilizava 10.760 MEIs ativos, o que amplia naturalmente a demanda por serviços como formalização, regularização e orientações empresariais.

O crescimento também acompanha a evolução do perfil empresarial do município, com o avanço no porte das empresas locais. O número de Microempresas (MEs) passou de 4.907 em 2025 para 5.562 até fevereiro de 2026, representando um acréscimo de 655 novos negócios em apenas dois meses. Desse total, 532 empresas são resultado do desenquadramento de MEIs para ME, o que corresponde a aproximadamente 81,22% do crescimento registrado, indicando que muitos empreendimentos estão ampliando suas atividades e consolidando sua presença no mercado.

Outro indicador positivo foi registrado no sistema REGIN, responsável pelos processos de abertura e regularização empresarial. Nos dois primeiros meses de 2026, houve aumento superior a 12% nas solicitações de viabilidade e na emissão de alvarás automatizados, quando comparado ao mesmo período de 2025. O dado aponta para um crescimento consistente na intenção de abertura de novos negócios e no fortalecimento do processo de formalização empresarial no município.

Atualmente, Resende conta com 18.179 empresas ativas, ocupando a terceira posição no ranking de maior densidade empresarial da região do Médio Paraíba, consolidando-se como um dos principais polos de desenvolvimento econômico regional.

O secretário municipal de Indústria, Comércio e Serviços, Fernando Rodrigues, destacou que os números refletem o trabalho de incentivo ao empreendedorismo e à desburocratização no município.

– Os dados mostram que Resende vive um momento de fortalecimento do seu ambiente de negócios. O crescimento dos MEIs, aliado ao aumento no número de microempresas, indica que os empreendedores estão expandindo suas atividades e acreditando no potencial da cidade. Nosso papel é continuar oferecendo suporte, orientação e facilidades para que novos negócios possam surgir e se desenvolver – afirmou.