Cláudio Castro participa da formatura de mais de mil novos agentes do Segurança Presente e anuncia cinco novos projetos

O Governo do Estado do Rio de Janeiro realizou, nesta segunda-feira (09/03), a formatura de novos agentes civis e assistentes sociais que irão reforçar a atuação da Operação Segurança Presente em todo o estado. Ao todo, 1.106 profissionais começam a atuar imediatamente nas bases do programa. Durante a cerimônia, também foram anunciados cinco novos projetos de proximidade, voltados à prevenção, inclusão social e fortalecimento da cidadania.

– O Segurança Presente é um dos programas mais importantes de aproximação entre o poder público e a população. Esses novos profissionais chegam para fortalecer o atendimento nas ruas. Ao mesmo tempo, estamos ampliando o alcance do programa com iniciativas que reforçam a proteção e o olhar social sobre os cidadãos – destacou o governador Cláudio Castro.

O processo seletivo registrou mais de 20 mil inscritos para 1.212 vagas, sendo 1.068 destinadas a agentes civis e 144 para assistentes sociais. Os aprovados serão distribuídos entre 64 bases da operação, incluindo unidades inauguradas recentemente em diferentes regiões do estado.

– Quando o governador Cláudio Castro assumiu o governo, o Segurança Presente contava com vinte bases na capital e ele determinou que esse programa, o mais bem avaliado em todo o país, fosse para o interior, o que está acontecendo em 64 bases instaladas, até o momento. Os agentes civis, que se formam hoje, executam um trabalho social de extrema relevância. Isso é compromisso com a segurança pública – comentou o secretário de Governo, André Moura.

Além das contratações imediatas, outros 106 candidatos ainda passarão pelo curso de formação, completando o quadro previsto no edital. Também será formado um cadastro reserva com até mil candidatos, que poderão ser convocados conforme a abertura de novas bases do programa.

Os agentes civis atuarão no apoio operacional e administrativo às equipes do Segurança Presente, auxiliando na interação com a população e na elaboração de relatórios. Já os assistentes sociais serão responsáveis pelo atendimento humanizado a pessoas em situação de vulnerabilidade, realizando encaminhamentos e oferecendo suporte técnico.

– O nosso trabalho de aproximação com a população é essencial. As pessoas se sentem mais seguras e acolhidas com a nossa atuação – afirma o assistente social e agente recém-formado da Operação Segurança Presente, Itamar José da Silva, de 45 anos.





Novos projetos

Durante o evento, também foram apresentados cinco novos projetos de proximidade, que ampliam o alcance social da Operação Segurança Presente, com foco em prevenção, educação e cidadania.

Entre as iniciativas está o Escola Presente, voltado a tornar o ambiente escolar mais seguro, com ações de orientação e prevenção sobre temas como bullying, cyberbullying e inclusão social.

O Condomínio Presente terá como objetivo capacitar síndicos, porteiros, zeladores e moradores para lidar com situações de emergência e fortalecer práticas preventivas de segurança nos residenciais.

Também foram apresentados o Música Presente, que utiliza a educação musical como ferramenta de transformação social; o Atleta Presente, que incentiva a prática esportiva entre crianças, jovens e adultos; e o Idoso Presente, que promove atividades voltadas à saúde, bem-estar e orientação sobre os direitos da pessoa idosa.