Trio é preso após furto a farmácia e perseguição em Volta Redonda

Três homens foram presos na tarde deste sábado (dia 25) após furtarem produtos de uma farmácia e tentarem fugir em um carro, em Volta Redonda. A ação terminou com a recuperação de dezenas de itens e a apreensão do veículo utilizado na fuga.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência teve início após um alerta indicando que o trio havia cometido um crime em uma unidade da Drogaria Raia, no bairro Jardim Amália I. Inicialmente tratado como roubo, o caso foi posteriormente enquadrado como furto a estabelecimento comercial.

Com apoio do sistema de monitoramento do CIOSP, os policiais conseguiram acompanhar, em tempo real, a rota do veículo suspeito, uma Chevrolet Spin preta. O carro foi localizado e abordado na Radial Leste, na Vila Americana.

Durante o cerco, os suspeitos tentaram se desfazer dos produtos furtados, jogando o material em uma área de mata próxima. No entanto, com apoio de outras equipes, todos os itens foram recuperados. Entre os produtos estavam lâminas de barbear, protetores solares, itens de higiene e cuidados pessoais.

Os três homens, com idades entre 32 e 42 anos, foram levados para a 93ª Delegacia de Polícia. Na unidade, o gerente da farmácia reconheceu tanto os produtos quanto os suspeitos. Todos possuem passagens anteriores por diversos crimes.

O veículo utilizado na ação foi apreendido. Segundo a polícia, os envolvidos permaneceram presos e vão responder por furto qualificado.

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