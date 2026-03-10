21.9 C
Prefeita Katia Miki participa de missa que abre comemorações pelos 136 anos de Barra do Piraí

As comemorações pelos 136 anos de Barra do Piraí começaram com um momento especial de fé e gratidão. Na noite desta segunda-feira (dia 9), foi celebrada uma missa em ação de graças na Matriz de São Benedito, reunindo moradores, autoridades e lideranças religiosas.
A celebração foi presidida pelo bispo da Diocese de Barra do Piraí–Volta Redonda, Dom Luiz Henrique, e concelebrada pelos padres do município. Também participaram da missa a prefeita Katia Miki, o vice-prefeito Cristiano Almeida e integrantes do secretariado municipal.

Durante a celebração, Dom Luiz Henrique destacou a importância da união e da participação da população na construção de uma cidade cada vez melhor.

“A nossa oração se eleva a Deus pedindo bênçãos para Barra do Piraí, para que continue sendo uma cidade próspera, acolhedora e um lugar onde todos possam viver com dignidade e respeito. Mas também cabe a cada um de nós colaborar para o bem comum e para o desenvolvimento da nossa comunidade”, afirmou o bispo.

A prefeita Katia Miki ressaltou a emoção de celebrar mais um aniversário do município ao lado da população e agradeceu o momento de fé e reflexão.

“Barra do Piraí é uma cidade com uma história muito bonita e um povo de muita fé. É uma alegria poder viver esse momento de gratidão e celebrar mais um aniversário da nossa cidade. O mais importante é que continuemos unidos, trabalhando para que Barra do Piraí seja cada vez melhor para todos”, destacou.

Entre os moradores presentes estava Josefa Bastos, do bairro Mesquita, que participou da celebração e fez votos de prosperidade para o município onde nasceu e construiu sua história.

“Eu nasci aqui em Barra do Piraí, criei meus cinco filhos aqui e tenho muito orgulho da nossa cidade. O que eu desejo é que ela continue crescendo e oferecendo boas oportunidades para quem vive aqui”, disse.

A missa marcou o início da programação comemorativa preparada pela prefeitura para celebrar os 136 anos do município.

Programação 10 de março – 136 anos de Barra do Pirai

A programação especial preparada para celebrar o aniversário da cidade segue nesta terça-feira (10), com diversas atividades ao longo do dia.

08h – Hasteamento de bandeiras e execução de hinos
Local: Praça Pedro Cunha (Largo da Feira)

08h30 – Desfile cívico
Local: Avenida Governador Portela

11h30 – Culto ecumênico e corte do bolo do aniversário da cidade
Local: Praça Nilo Peçanha

13h – Inauguração do campo de grama sintética
Local: Maracanã – RJ-145

15h – Clínica Social Team Águia, com Anderson Águia
Local: Barra Tênis Clube

16h – Inauguração da Praça de Esporte e Lazer e Limpa Rio Margens – INEA
Local: Ao lado do Viaduto Faria Lima – Centro

17h – Corrida Movimenta BP
Local (largada): Praça Nilo Peçanha

18h – Pagode do Júnior
Local: Praça Nilo Peçanha

20h – Of Samba
Local: Praça Nilo Peçanha

21h30 – Sorteio do IPTU Premiado
Local: Praça Nilo Peçanha

22h – Show com Dilsinho
Local: Praça Nilo Peçanha

Fotos: Paulo César Junior/ Secom

