Light realiza mutirão de podas em Paty de Alferes

A Light iniciou nesta segunda-feira (dia 9) mais uma ação preventiva no Vale do Paraíba, em Paty do Alferes. Durante a semana, o município receberá um mutirão de podas em diversas localidades com o objetivo de aumentar a segurança e a qualidade do fornecimento de energia na região, além de reduzir o número de interrupções causadas por quedas de galhos durante tempestades.

As regiões serão atendidas conforme o nível de criticidade definido pela Light, Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Civil de Paty de Alferes. Foram mobilizados aproximadamente 80 profissionais da companhia para as atividades, além de colaboradores e equipes da prefeitura que também irão apoiar os trabalhos.

Segundo Bruno Almeida, gerente de manutenção da Light, a empresa está atenta às demandas emergenciais para assegurar a continuidade dos serviços.

“Intensificamos as podas e os serviços preventivos no propósito de zelar pela qualidade do fornecimento de energia. A parceria com as prefeituras é fundamental para manter o manejo arbóreo das cidades para evitar falhas no sistema elétrico”, afirma.

Essa iniciativa reforça o compromisso da Light com a melhoria contínua dos serviços prestados e com a presença ativa nas localidades em que atua. No último mês, a companhia também realizou serviços e intervenções estratégicas em diversos municípios do Vale do Paraíba, a fim de garantir maior segurança e eficiência ao sistema elétrico da região.