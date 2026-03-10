Exclusivo: Mulher de 61 anos é atendida com suspeita de Mpox em hospital particular de Volta Redonda

Uma mulher de 61 anos, moradora do bairro Jardim Belvedere, foi atendida na manhã de segunda-feira (dia 9) no Hospital da Unimed, em Volta Redonda, com suspeita de Mpox (antiga varíola dos macacos). O caso ainda é considerado apenas suspeito e aguarda notificação oficial à Vigilância Epidemiológica do município.

De acordo com informações obtidas com exclusividade pela Folha do Aço, o hospital deverá realizar a coleta de amostras da paciente para exames laboratoriais, que serão enviados para análise. Somente após o resultado será possível confirmar ou descartar a infecção.

Ainda segundo informações apuradas pela reportagem, este é o quarto caso notificado com suspeita da doença no município. Nos registros anteriores, incluindo o de uma criança atendida recentemente também na rede particular, todos os resultados laboratoriais foram negativos.

A equipe médica também deverá investigar outros agravos e doenças que podem apresentar sintomas semelhantes, como citomegalovírus e sífilis.

Até o momento, a notificação oficial do novo caso ainda não havia sido registrada no sistema da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, procedimento necessário para que ele passe a ser contabilizado formalmente como caso suspeito da doença.

A reportagem procurou o Hospital da Unimed em Volta Redonda para comentar o atendimento e aguarda posicionamento da unidade. Caso haja manifestação, novas informações serão acrescentadas a esta reportagem.

A mpox (anteriormente conhecida como varíola dos macacos) é uma doença viral zoonótica causada pelo vírus mpox (MPXV). Recentemente, o Brasil registrou um aumento de casos, com 140 confirmações em 2026 até o início de março, sendo o estado de São Paulo o principal epicentro (93 casos).

Foto: Mpox / Getty Images