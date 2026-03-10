Acidente envolvendo três veículos deixa feridos e interdita a Dutra em Piraí

Um acidente envolvendo uma carreta, um caminhão e um automóvel deixou três pessoas feridas na noite de segunda-feira (dia 9) na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. A ocorrência foi registrada por volta das 20h40, na altura do km 246 da pista sentido Rio de Janeiro.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta colidiu contra a mureta de concreto que divide as pistas e acabou ficando em posição de “L”. Logo atrás, um Fiat Uno bateu na traseira da carreta e, na sequência, um caminhão que vinha atrás do carro colidiu lateralmente com o automóvel.

Com o impacto, os veículos ficaram imobilizados na pista, provocando a interdição total da via no sentido Rio. Além disso, partes da mureta de concreto e o derramamento de óleo diesel da carreta atingiram a pista contrária, causando também a interdição total no sentido São Paulo.

O acidente provocou congestionamento nos dois sentidos da rodovia. Segundo a PRF, o tráfego no sentido São Paulo foi parcialmente liberado por volta das 22h20 e, após a remoção completa dos destroços, a pista foi totalmente liberada por volta das 2h. No sentido Rio, a liberação total ocorreu por volta das 23h50.

O motorista da carreta e os dois ocupantes do Fiat Uno – condutor e passageiro – ficaram feridos e foram socorridos por equipes de resgate para um hospital da região. O motorista do caminhão não se feriu.

Foto: Divulgação/PRF