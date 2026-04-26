Homem é preso suspeito de assediar enteada de 11 anos, ameaçar família e agredir companheira em Pinheiral

Um homem de 28 anos foi preso neste domingo (dia 26), em Pinheiral, suspeito de enviar mensagens de cunho sexual para a enteada, de 11 anos, além de ameaçar e agredir a companheira, de 25 anos. O caso ocorreu no bairro Palmeiras e foi encaminhado à Polícia Civil.

Segundo informações da Polícia Militar, a ocorrência teve início após denúncia de possível situação de violência doméstica. No local, a mulher relatou que o companheiro estaria enviando mensagens impróprias para a filha dela, o que teria motivado uma discussão entre o casal.

Durante o desentendimento, o suspeito teria tentado agredir a criança, sendo impedido pela mãe. Ainda de acordo com o relato, ele também teria feito ameaças e agredido a companheira, inclusive utilizando um objeto semelhante a uma espingarda de chumbinho, que não foi localizado.

As partes foram levadas para a 101ª Delegacia de Polícia, onde o homem permaneceu preso. Ele deve responder por crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, além de agressão e ameaça.