25.9 C
V Redonda
domingo, abril 26, 2026
Facebook Instagram X Youtube
Início Volta Redonda APADEM organiza caminhada e reforça conscientização sobre o autismo em Volta Redonda

APADEM organiza caminhada e reforça conscientização sobre o autismo em Volta Redonda

Por
FOLHA DO ACO
-

Volta Redonda foi palco de mais uma edição da caminhada de conscientização sobre o autismo, organizada pela APADEM, entidade que há anos atua na promoção da inclusão e no apoio às famílias de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O evento, já tradicional no município, chega à marca de 15 anos mobilizando a população em torno da causa do respeito, da dignidade e da visibilidade.

Participante desde as primeiras edições, o vereador Marquinho Motorista destacou a importância da iniciativa e o impacto social construído ao longo dos anos. Segundo ele, a caminhada é fundamental para ampliar o debate público e fortalecer a luta por direitos das pessoas com autismo.

Durante o evento, Marquinho esteve ao lado do deputado estadual Munir Neto, reforçando o compromisso conjunto com o avanço de políticas públicas que atendam, de forma efetiva, as necessidades das famílias.

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

© 2019 Folha do Aço. Todos os Direitos Reservados.