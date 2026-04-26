APADEM organiza caminhada e reforça conscientização sobre o autismo em Volta Redonda

Volta Redonda foi palco de mais uma edição da caminhada de conscientização sobre o autismo, organizada pela APADEM, entidade que há anos atua na promoção da inclusão e no apoio às famílias de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O evento, já tradicional no município, chega à marca de 15 anos mobilizando a população em torno da causa do respeito, da dignidade e da visibilidade.

Participante desde as primeiras edições, o vereador Marquinho Motorista destacou a importância da iniciativa e o impacto social construído ao longo dos anos. Segundo ele, a caminhada é fundamental para ampliar o debate público e fortalecer a luta por direitos das pessoas com autismo.

Durante o evento, Marquinho esteve ao lado do deputado estadual Munir Neto, reforçando o compromisso conjunto com o avanço de políticas públicas que atendam, de forma efetiva, as necessidades das famílias.