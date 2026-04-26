Suspeito é preso após ameaçar funcionárias e roubar latas de leite em pó de farmácia no Centro de Barra Mansa

Um homem de 26 anos foi preso na tarde deste domingo (dia 26) após cometer um roubo em um estabelecimento comercial no Centro de Barra Mansa. Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu em uma farmácia na Avenida Joaquim Leite, de onde o suspeito levou oito latas de leite em pó.

De acordo com a ocorrência, o homem já era conhecido por comerciantes da região por práticas anteriores de furto. Após denúncia feita ao programa Bairro Presente, equipes iniciaram buscas e localizaram o suspeito na Avenida Presidente Kennedy, ainda em posse dos produtos.

Durante a ação, foi constatado que, além do furto, o homem teria ameaçado funcionárias do estabelecimento, o que caracterizou o crime como roubo. Ele foi encaminhado à 90ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso.

Ainda segundo a PM, o suspeito possui anotações criminais por crimes como roubo, furto, tráfico de drogas e violência doméstica. O material foi recuperado e devolvido.

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