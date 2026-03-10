Betão intensifica articulação política em Brasília e busca recursos para Piraí e região

O vereador Roberto Betão, de Piraí, cumpre nesta semana uma agenda de compromissos em Brasília, voltada à articulação política e à busca de recursos e novos projetos para o município e para toda a região Sul Fluminense. Entre os compromissos da agenda, o parlamentar participou, nesta terça-feira (10), da assembleia da Associação Nacional dos Municípios Sedes de Usinas Hidrelétricas e Alagados (AMUSUH), entidade que reúne representantes de cidades impactadas por usinas hidrelétricas em todo o país.

O encontro debateu políticas públicas, compensações financeiras e investimentos voltados ao desenvolvimento desses municípios. A reunião contou também com a participação do prefeito de Piraí, Luiz Fernando Pezão, e do presidente da Câmara Municipal, vereador Júnior Rocha, reforçando a atuação conjunta das lideranças do município na defesa de pautas estratégicas para a cidade. Durante a assembleia, Betão também encontrou o prefeito de Rio Claro, Babton Biondi.

Durante a agenda na capital federal, Betão também esteve no Ministério do Esporte, onde tratou de projetos voltados ao fortalecimento do esporte e da inclusão social na região. Um dos principais temas defendidos pelo vereador é a implantação de um Centro Regional de Equoterapia no Sul Fluminense.

“Estamos trabalhando para que esse projeto se torne realidade, garantindo mais inclusão e qualidade de vida para quem precisa desse tipo de tratamento”, destacou Betão.

O parlamentar ressaltou ainda que a proposta vem sendo articulada em parceria com o deputado federal Doutor Luizinho e que a expectativa é de que novidades sobre a implantação do centro sejam anunciadas em breve.

“Nosso objetivo é buscar investimentos e projetos que tragam benefícios concretos para Piraí e para toda a região Sul Fluminense”, afirmou o vereador.

Outro compromisso da agenda foi a visita ao gabinete do deputado federal Bebeto, onde Betão também encontrou a prefeita de Vassouras, Rosi Silva. Para o vereador, foi “um momento de diálogo e troca de ideias importantes, fortalecendo a parceria e o compromisso com o trabalho em favor da população”.