Operação contra grupo criminoso envolvido com pesca ilegal e venda clandestina de animais marinhos é deflagrada em Angra dos Reis

Policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis) deflagraram, nesta quarta-feira (dia 11), a “Operação Tritão”, com objetivo de desarticular um grupo criminoso envolvido com pesca ilegal e venda clandestina de animais marinhos, em Angra dos Reis. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Angra dos Reis e em São Paulo. Um homem apontado como gerente do esquema foi capturado e, contra ele, foi cumprido um mandado de prisão. Um segundo homem foi preso em flagrante, em sua residência, em posse de 30 quilos de pepino-do mar.

A ação teve o objetivo de desmembrar uma estrutura criminosa bem definida e ligada a extração ilegal do animal pepino-do-mar, que é um organismo marinho que desempenha um papel fundamental para o ambiente aquático. O intuito do grupo era vender o animal, que tem alto valor comercial e é considerado uma iguaria de luxo, no mercado clandestino.

De acordo com as investigações, o esquema ilegal possui uma divisão de tarefas bem definidas entre mergulhadores, financiadores e o gerente. Os mergulhadores atuavam na extração dos animais e na secagem deles, recebendo o pagamento de cerca de R$200 pelo quilo do organismo e chegando a quantia de R$ 250 mil somente em um mês. Já os os financiadores foram identificados como empresários estrangeiros, que residem em São Paulo e sustentavam financeiramente toda a atividade criminosa.

O gerente é o chefe do esquema e responsável por coordenar a atividade ilegal, atuando diretamente na receptação e no transporte do animal. Ainda conforme apurado pela unidade, o criminoso também está envolvido com a fabricação e manutenção de componentes bélicos para a facção criminosa Comando Vermelho.