Homem é preso após empinar motocicleta e fugir de abordagem em Volta Redonda

Um homem foi preso em flagrante na noite dessa terça-feira (dia 10), após ser flagrado realizando manobras perigosas com uma motocicleta em via pública, em Volta Redonda. A ocorrência foi registrada durante uma operação conjunta entre agentes da Guarda Municipal e policiais militares, realiza nos bairros Conforto e Eucaliptal.

Por volta das 18h, no Eucaliptal, guardas municipais, juntamente com policiais militares, observaram um motociclista empinando a moto – prática conhecida como “grau” – em uma via movimentada, com grande circulação de pedestres e veículos.

Ao perceber a presença da equipe, o condutor retornou no sentido contrário e fugiu em alta velocidade, o que deu início a um acompanhamento tático pelas ruas da região. Durante a fuga, o motociclista voltou a realizar a manobra perigosa.

A abordagem foi realizada na Rua Protógenes Guimarães, no bairro Eucaliptal. Durante a verificação, os agentes constataram que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e não portava documentos de identificação. A motocicleta, uma Honda CG Titan 160cc, também apresentava irregularidades, como ausência de retrovisores – item obrigatório de segurança.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido à 93ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado pelos crimes previstos nos artigos 308 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que tratam, respectivamente, da realização de manobras perigosas e de dirigir veículo sem possuir habilitação. O suspeito também possuía anotação criminal por posse irregular de arma de fogo.

Ele foi preso em flagrante, com fiança estipulada em R$ 5 mil pela autoridade policial. A motocicleta foi removida para o pátio da Guarda Municipal, e as autuações administrativas foram aplicadas.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou que operações de fiscalização e patrulhamento têm sido intensificadas para coibir práticas perigosas no trânsito.

“Posturas imprudentes como essa colocam em risco não apenas a vida do condutor, mas também de pedestres e de outros motoristas. Nossas equipes atuam de forma permanente para coibir esse tipo de comportamento irresponsável e garantir mais segurança nas ruas de Volta Redonda. Parabéns a todos os agentes”, afirmou.

Fotos: Divulgação/Semop.