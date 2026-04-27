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Homem com 17 passagens pela polícia é preso por tráfico em Barra Mansa

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FOLHA DO ACO
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Um homem de 28 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na manhã desta segunda-feira (dia 27), no bairro Bom Pastor, na região conhecida como Lazaredo, em Barra Mansa. A ação foi realizada por policiais civis da 90ª DP, com apoio da Polícia Militar.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito possui 17 passagens pela polícia, sendo cinco por tráfico de drogas, além de registros por violência doméstica, falsa identidade e outros crimes. Ele cumpria pena em regime semiaberto e era monitorado por tornozeleira eletrônica.

Ainda segundo os agentes, o homem tentou fugir ao perceber a aproximação da polícia, mas já havia sido previamente identificado por imagens captadas por drone e acabou sendo localizado e detido.

Durante a operação, foram apreendidas 96 trouxinhas de maconha, 11 pequenos tabletes da mesma droga e 125 pedras de crack, além de dois rádios transmissores utilizados para comunicação entre traficantes. Todo o material estava pronto para venda.

A ocorrência contou com o apoio do Grupamento de Ações Táticas (GAT II) da Polícia Militar. O preso será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação

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