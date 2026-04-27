Confusão no Santo Agostinho: Ação contra o tráfico termina com apreensão de adolescente e fuga de suspeito algemado

Uma ação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas terminou com a apreensão de dois adolescentes, de 17 anos, na noite de domingo (dia 26), no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. Durante a ocorrência, um dos suspeitos conseguiu fugir mesmo algemado, após confusão envolvendo moradores que tentaram atrapalhar a atuação dos agentes.

Segundo a PM, a equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) realizava patrulhamento em uma área já conhecida pelo comércio de entorpecentes quando identificou uma movimentação suspeita típica de tráfico. Após monitoramento, os policiais localizaram, em uma área de mata próxima, uma bolsa contendo 28 pinos de cocaína, 25 pedras de crack e R$ 155 em dinheiro.

Na abordagem, um dos adolescentes foi apreendido no local. Com ele e com o outro suspeito, foram encontrados celulares e dinheiro em espécie. No entanto, durante a ação, houve aglomeração de populares e o segundo adolescente conseguiu fugir correndo, mesmo algemado, não sendo recapturado.

Ainda de acordo com a ocorrência, três mulheres, de 21, 17 e 41 anos, teriam interferido na ação policial, empurrando agentes e tentando ajudar na fuga. Elas foram levadas à delegacia, onde duas foram autuadas por facilitação de fuga e liberadas para responder em liberdade. A adolescente foi ouvida como testemunha.

O adolescente apreendido foi encaminhado à 93ª Delegacia de Polícia e autuado por tráfico e associação para o tráfico, permanecendo à disposição da Justiça. Já o outro suspeito deve ter a prisão solicitada.