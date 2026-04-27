PM apreende maconha, crack, cocaína e lança-perfume em ação contra o tráfico em BM; suspeito é preso

Um jovem de 23 anos foi preso por tráfico de drogas na tarde desta segunda-feira (dia 27), no bairro Paraíso, em Barra Mansa. A ação foi realizada por policiais militares do 28º BPM, após informações sobre a atuação de suspeitos na região.

De acordo com a polícia, os agentes foram até a Rua Isalino Gomes da Silva, onde localizaram dois homens e realizaram a abordagem. Com um deles, foi encontrada uma mochila contendo entorpecentes e outros materiais relacionados ao tráfico.

Ao todo, foram apreendidos 55 tiras de maconha, 24 pedras de crack, 92 pinos de cocaína, além de 30 frascos de lança-perfume, dinheiro em espécie e um aparelho celular.

Os dois envolvidos foram levados para a 90ª Delegacia de Polícia. Após análise da autoridade policial, o jovem de 23 anos foi autuado por tráfico de drogas e permaneceu preso à disposição da Justiça. Já o outro, de 21 anos, foi ouvido como testemunha e liberado.

A ocorrência foi registrada após perícia que confirmou a quantidade e o tipo dos entorpecentes apreendidos.

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