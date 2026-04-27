Acidente com viatura da Guarda Municipal deixa três feridos e causa congestionamento em Volta Redonda

Um acidente envolvendo uma viatura da Guarda Municipal e um carro de passeio deixou três pessoas feridas na manhã desta segunda-feira (dia 27), em Volta Redonda. A colisão ocorreu por volta das 9h40, na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro Santa Cruz, e provocou congestionamento e interdição parcial da via.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros e relatos de testemunhas, a motorista do carro de passeio teria tentado acessar um posto de combustíveis, quando perdeu o controle da direção e atingiu a viatura. Há também versões de que o veículo teria atravessado a pista antes da colisão.

Na viatura estavam dois agentes da Guarda Municipal, que atuam na Patrulha de Proteção Animal e Ambiental. Eles ficaram feridos, assim como a condutora do outro veículo. As três vítimas foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas ao Hospital São João Batista.

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos. O atendimento da ocorrência mobilizou equipes no local e causou retenções no trânsito durante a manhã.

Foto: Reprodução/Redes Sociais