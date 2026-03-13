Barra Mansa avança na modernização do atendimento com inauguração do RJ Digital Municípios

A Prefeitura de Barra Mansa deu mais um passo importante no processo de modernização do serviço público nesta sexta-feira (13), com a inauguração da unidade do programa RJ Digital Municípios, instalada no centro da cidade. A cerimônia contou com a presença do prefeito Luiz Furlani e do secretário de Estado de Transformação Digital, Feu Braga, além de autoridades municipais e representantes do governo estadual.

O novo espaço vai oferecer atendimentos no modelo “phygital”, que integra o ambiente físico ao digital. Na prática, a população poderá acessar serviços públicos de forma mais rápida e prática, com o apoio de atendentes no local e o uso de plataformas digitais que agilizam processos e reduzem burocracias.

A iniciativa faz parte da segunda fase do programa RJ Digital Municípios, que tem como objetivo ampliar a digitalização dos serviços públicos e tornar a relação entre o cidadão e o poder público mais simples, eficiente e acessível.

De acordo com o coordenador de Avanço Tecnológico da Prefeitura, Carlos Eduardo Dutra, os cidadãos poderão resolver diversas demandas em um único lugar, como a emissão de guias de IPTU e outros serviços essenciais. “A proposta é justamente unir a praticidade da tecnologia ao suporte humano, garantindo que todos os cidadãos consigam acessar os serviços com facilidade”.

Durante a inauguração, o prefeito Luiz Furlani destacou que a implantação da unidade representa um avanço importante na forma como a administração pública atende a população.

– Estamos investindo em inovação para tornar os serviços públicos mais rápidos, eficientes e acessíveis. O RJ Digital Municípios chega para facilitar a vida da população e aproximar ainda mais o cidadão da Prefeitura, em um local acessível, próximo à rodoviária e pontos de ônibus da área central da cidade. Agradecemos o governo do estado por todo o apoio que sempre dedicou a Barra Mansa. O governador Cláudio Castro trata o interior como a capital e avançamos muito graças a este olhar – afirmou.

O secretário de Estado de Transformação Digital, Feu Braga, reforçou que a expansão do programa fortalece a parceria entre o governo estadual e os municípios, levando mais tecnologia e praticidade ao dia a dia da população.

– O RJ Digital Municípios aproxima o cidadão do serviço público e mostra como a tecnologia pode ser usada para simplificar processos e melhorar a vida das pessoas. O modelo phygital une a estrutura física à digital, não deixando ninguém para trás. Quando Estado e município trabalham juntos, conseguimos levar mais eficiência, menos burocracia e mais qualidade no atendimento à população – destacou.

Menos burocracia, mais eficiência



Lançado em 2022, o programa RJ Digital Municípios já conta com a adesão da maioria das prefeituras fluminenses. A iniciativa busca ampliar o acesso aos serviços públicos, reduzir etapas burocráticas, aumentar a transparência e tornar a gestão pública mais eficiente.

Com a nova unidade em funcionamento em Barra Mansa, os moradores passam a contar com um espaço moderno que reúne tecnologia, atendimento humanizado e soluções digitais em um único ambiente. Na cidade, o RJ Digital Municípios está localizado na Avenida Dr. Francisco Vilela de Andrade Neto, 73, no Centro.

FOTOS: Gabriel Borges