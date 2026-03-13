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Prefeita Katia Miki participa como palestrante do Fórum Brasil–China Nova Era no Rio de Janeiro

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FOLHA DO ACO
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A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, participou nesta sexta-feira (dia 13) como palestrante do Fórum Brasil–China Nova Era – Cooperação e Inovação, realizado na Casa Firjan, no Rio de Janeiro. O encontro reuniu autoridades, empresários, investidores, universidades e representantes institucionais para discutir estratégias de parceria entre os dois países em áreas como inovação, turismo, comércio e desenvolvimento econômico.

Katia integrou o painel “Cidades-irmãs e governança de cooperação: do protocolo ao projeto”, que abordou as oportunidades de cooperação internacional entre municípios brasileiros e cidades chinesas, com foco na construção de parcerias concretas e no desenvolvimento de projetos conjuntos.

Durante sua participação, a prefeita destacou o momento de aproximação internacional vivido por Barra do Piraí, especialmente após a assinatura de dois acordos de cooperação com o Condado de Rongjiang, na província de Guizhou, na China, oficializados na semana passada durante a ExpoRio Turismo Vale do Café.

“Esses momentos são fundamentais para a troca de experiências e para buscarmos ideias que possam transformar a realidade de Barra do Piraí. Quando participamos de debates como esse, ampliamos nossa visão e abrimos portas para parcerias que podem gerar oportunidades para a nossa cidade”, afirmou Katia Miki.

Entre os documentos assinados está um Memorando de Entendimento que estabelece a relação de cidades-irmãs entre Barra do Piraí e Rongjiang, além de um termo de colaboração com o Instituto de Pesquisa de Economia Criativa China–Brasil. As iniciativas preveem intercâmbios culturais, turísticos, educacionais e esportivos, além da possibilidade de cooperação em áreas como inovação e desenvolvimento econômico.

O secretário municipal de Turismo, Tadeu Oliveira, também participou do evento, que integra a programação do TurisMall, iniciativa que reúne turismo, negócios e inovação no Rio de Janeiro e deve atrair milhares de participantes ao longo da programação.

De acordo com Felipe Muniz, integrante da organização do fórum, o encontro foi criado para fortalecer as relações estratégicas entre os dois países e estimular a cooperação entre cidades. O Fórum Brasil–China Nova Era tem como objetivo construir uma agenda de cooperação para os próximos meses, incentivando o diálogo entre governos, empresas e instituições interessadas em ampliar as relações entre os dois países. A participação de Barra do Piraí no encontro reforça o movimento do município em buscar conexões internacionais e novas oportunidades de desenvolvimento.

“Barra do Piraí foi uma das cidades mais recentes a firmar essa parceria. A ideia agora é começar a desenvolver novos projetos e relações de cooperação, que podem envolver tecnologia, educação, parcerias com escolas, instituições e diferentes tipos de iniciativas”, destacou Felipe.

Encerrando sua participação no evento, a prefeita Katia Miki destacou o entusiasmo com a nova fase de cooperação internacional e as possibilidades que a parceria pode trazer para o município.

“Estamos muito felizes em poder estabelecer essas trocas. Tenho certeza de que toda a cidade de Barra do Piraí vai ganhar com essa parceria. A China tem muito a nos ensinar, e ampliar essa relação de cooperação e amizade é algo que pode gerar desenvolvimento econômico e social para o nosso município e para o nosso país”, afirmou a prefeita.

Fotos: Secom

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