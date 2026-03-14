Jovem é preso e adolescente apreendido por tráfico de drogas em Volta Redonda

Uma ação da Polícia Militar terminou com a prisão de um jovem de 19 anos e a apreensão de um adolescente de 17 anos por suspeita de tráfico de drogas na tarde deste sábado (dia 14), no bairro Roma II, em Volta Redonda.

Segundo informações do 28º Batalhão da Polícia Militar, equipes do Serviço Reservado e do Grupamento de Ações Táticas (GAT I) foram até a região dos prédios do bairro após receberem informações sobre a prática de tráfico de entorpecentes no local.

Durante a chegada das guarnições, os policiais teriam observado suspeitos realizando a venda de drogas. Ao perceberem a aproximação da polícia, os envolvidos tentaram fugir, correndo em direção a uma área de mata e também para dentro dos prédios da localidade.

Após buscas na região, os dois suspeitos foram localizados e detidos. Com eles, os policiais apreenderam aproximadamente 756 gramas de maconha, 308 gramas de cocaína e 3 gramas de crack, além de R$ 261 em dinheiro, dois celulares, um rádio transmissor, uma balança de precisão, dez rolos de plástico usados para embalar drogas e uma mochila.

A ocorrência foi registrada na 93ª Delegacia de Polícia de Volta Redonda. O jovem de 19 anos foi autuado e preso em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico, enquanto o adolescente de 17 anos foi apreendido por ato infracional análogo aos mesmos crimes.

Todo o material apreendido ficou à disposição da Polícia Civil, que dará continuidade às investigações.

Foto: Divulgação