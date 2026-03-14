Odair Mariano assume presidência do PDT em Volta Redonda e região

Neste sábado (dia 14), na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, ocorreu a filiação de Odair Mariano ao PDT, momento em que ele foi oficializado como novo presidente do partido em Volta Redonda e região. O ato contou com a presença de lideranças nacionais e estaduais da legenda, além de cerca de 70 participantes.

O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, destacou a relevância da chegada de Odair ao partido: “É muito importante termos um metalúrgico no PDT, alguém que representa a força da classe trabalhadora e que traz consigo a experiência da luta sindical”, afirmou.

Já o presidente do PDT no Rio de Janeiro e pré candidato a Deputado Estadual, Léo Lupi, ressaltou o papel da diversidade dentro da legenda: “A presença de membros negros e que lutam pela juventude fortalece ainda mais o nosso partido e amplia a representatividade”, disse.

O evento também contou com a participação do deputado federal Max Lemos, que enfatizou o compromisso com a região: “Volta Redonda estará bem representada. O trabalho realizado aqui é fundamental, e podem contar sempre com o nosso apoio”, declarou.

O novo presidente do PDT em Volta Redonda e região, Odair Mariano, finalizou: “Estou muito feliz com essa responsabilidade. Podem ter certeza de que haverá muito trabalho e dedicação para fortalecer o partido e representar nossa região com seriedade”, afirmou.

A cerimônia marcou um passo importante para o fortalecimento do PDT no Sul Fluminense, reforçando a união entre o movimento sindical e a política partidária.