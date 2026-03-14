Tentativa de homicídio: Jovens são baleados em área de mata em Barra Mansa

Dois jovens, de 19 e 15 anos, ficaram feridos após serem baleados na madrugada deste sábado (dia 14) no bairro Água Comprida, em Barra Mansa. O caso foi registrado como tentativa de homicídio na delegacia da cidade.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma guarnição foi acionada por volta de 1h da madrugada para verificar uma ocorrência de possível lesão corporal na Rua Osório Gomes de Brito. Ao chegarem ao local, os agentes foram informados de que dois rapazes estavam feridos por disparos de arma de fogo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamado e realizou o socorro das vítimas, que foram levadas para a Santa Casa de Barra Mansa.

Segundo relato dos próprios jovens, os disparos ocorreram em uma área de mata localizada entre 400 e 500 metros do ponto onde eles foram encontrados. Após serem atingidos, os dois teriam corrido pela mata até chegarem próximo de suas residências, onde acabaram sendo localizados.

No hospital, a equipe médica informou que o jovem de 15 anos sofreu ferimentos na parte interna das duas pernas, enquanto o de 19 anos foi atingido na parte superior do peito, próximo ao ombro.

Ainda segundo o relato de uma das vítimas, os disparos teriam sido feitos por integrantes de uma facção rival de outro bairro da cidade. No entanto, até o momento ninguém foi preso.

Como as vítimas não conseguiram indicar com precisão o ponto exato do ataque, a polícia informou que não foi possível realizar perícia no local naquele momento.

O caso foi registrado na 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa, que ficará responsável pela investigação.