Policiais militares ajudam a salvar bebê de seis dias que estava engasgada em Barra Mansa

Uma bebê de apenas seis dias de vida foi socorrida por policiais militares após se engasgar na tarde deste sábado (dia 14) no bairro Vila Nova, em Barra Mansa. A rápida ação dos agentes evitou que a situação tivesse consequências mais graves.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe estava na sede da 2ª Companhia do 28º BPM, na Rua Major José Bento, quando foi procurada por Mirian Fermino Gomes, que chegou desesperada pedindo ajuda. Ela relatou que a filha, Helena, de apenas seis dias, havia se engasgado e já estava cerca de dez minutos sem conseguir respirar normalmente.

Diante da urgência, os policiais cabos Oliveira e Pedro Henrique iniciaram imediatamente a manobra de Heimlich, técnica utilizada para desobstruir as vias respiratórias. Em seguida, mãe e filha foram levadas na viatura para a Santa Casa de Barra Mansa.

Durante todo o trajeto até o hospital, os agentes continuaram realizando a manobra dentro da viatura. Ao chegarem à unidade de saúde, a bebê foi levada diretamente para a sala vermelha e atendida por um médico.

De acordo com o atendimento médico, a criança já não apresentava sinais de engasgamento no momento da avaliação e havia voltado ao estado normal. A recém-nascida passou ainda por exame com um pediatra, que confirmou que ela estava bem e liberou a bebê para permanecer sob os cuidados da mãe.

Foto: Divulgação/Polícia Militar