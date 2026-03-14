Pai é preso por estupro de vulnerável contra a própria filha em Piraí

Policiais civis da 94ª Delegacia de Polícia prenderam, na tarde de sexta-feira (dia 13), no Centro de Piraí, um homem de 49 anos condenado por estupro de vulnerável cometido contra a própria filha. O crime ocorreu em junho de 2019, no bairro Cruzeiro, quando a vítima tinha 16 anos.

“A jovem procurou o Conselho Tutelar poucos dias depois e denunciou o próprio pai. Segundo o relato da adolescente, o pai chegou em casa embriagado por duas vezes naquela semana e praticou os abusos. A partir dessa denúncia, a Polícia Civil de Piraí realizou uma investigação profunda para esclarecer os fatos”, afirmou o delegado Antonio Furtado, titular da 94ª Delegacia de Polícia.

Após as diligências serem concluídas no inquérito, o suspeito foi indiciado em 2021 pelo crime de estupro de vulnerável. Em 2023 foi condenado pela Justiça, mas a defesa recorreu. O processo chegou ao Superior Tribunal de Justiça que, em outubro de 2025, fixou a pena definitiva em nove anos e dois meses.

“Assim que a 94ª Delegacia recebeu o mandado de prisão, determinei o imediato cumprimento da ordem judicial. Esse tipo de crime exige resposta firme do Estado e não admitimos impunidade. Ele foi abordado pelos Policiais Civis ao lado da rodoviária. Nossa suspeita é que ele pretendia embarcar em um ônibus para outra cidade e tentaria escapar do cumprimento da pena. Felizmente conseguimos localizá-lo a tempo e efetuamos a prisão antes que ele deixasse o município”, destacou o delegado Antonio Furtado.

O homem possui 11 anotações criminais, incluindo duas por ameaça, quatro por lesão corporal, um homicídio e até um roubo de carga. Depois de ser conduzido a delegacia, o preso depredou a cela onde estava e fez uma tentativa para tirar a própria vida.

“Trata-se de um indivíduo com um histórico criminal significativo, o que demonstra o risco que representa para a sociedade. Na noite de ontem, policiais perceberam um barulho vindo da carceragem. Ao verificar a situação, um agente encontrou o preso tentando se enforcar após quebrar uma barra de ferro da cela e improvisar um laço com a própria camisa. Ele danificou a estrutura da cela e confessou que queria o suicídio. Imediatamente, por estar fora de si, foi levado para atendimento no Hospital Flávio Leal, onde permaneceu sedado e sob vigilância policial”, ressaltou o delegado Antonio Furtado.

Neste sábado (dia 14), o condenado será transferido para a Casa de Custódia no bairro Roma, em Volta Redonda, onde permanecerá à disposição da Justiça. Diante da destruição da grade da carceragem, o delegado determinou também a prisão em flagrante dele pelo crime de dano ao patrimônio público.

“A condenação por estupro já transitou em julgado após decisão do Superior Tribunal de Justiça, o que torna extremamente remota qualquer possibilidade de soltura. Além da pena de mais de nove anos já imposta pela Justiça, ele agora responderá também por dano ao patrimônio público, crime que pode acrescentar até três anos de prisão. As notícias de abusos sexuais em Piraí, em especial neste mês da Mulher, causam assombro e repúdio. Por outro lado, demonstram nosso compromisso na punição dos culpados. A Polícia Civil cumpre seu papel e seguirá atuando com rigor para que os criminosos paguem por seus atos”, concluiu o delegado Antonio Furtado.

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