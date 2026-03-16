Adolescente procura ajuda na Guarda Municipal e mãe vítima de violência doméstica é socorrida em Volta Redonda

A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) atendeu, no último sábado (dia 14), a uma ocorrência de violência doméstica contra uma mulher de 35 anos. O caso chamou atenção porque o pedido de socorro partiu do filho da vítima, um adolescente de 16 anos, que procurou ajuda diretamente no quartel da corporação. O suspeito, um homem de 22 anos, é um ex-namorado da mulher e foi detido pelos guardas municipais.

O jovem mora próximo à atual sede da GMVR, localizada na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, na altura do número 1.900, no bairro Vila Mury. Ao presenciar a mãe sendo agredida dentro de casa pelo ex-namorado, ele correu até o portão da unidade para pedir ajuda.

De acordo com os guardas municipais, o adolescente relatou que a mãe estava sendo agredida com tapas e chutes pelo ex-companheiro. Imediatamente, equipes da corporação seguiram até a residência e encontraram a mulher e o filho.

A vítima apresentava marcas de agressão e hematomas no rosto e nos braços. O suspeito já havia sido abordado e contido por outra equipe da Guarda Municipal e, segundo os agentes, estava bastante alterado.

A mulher e o filho foram encaminhados ao Hospital Dr. Nelson dos Santos Gonçalves (HNSG), antigo Cais Aterrado, para atendimento médico. Durante o atendimento hospitalar, a vítima também relatou ter sofrido violência sexual, fato que será investigado pela Polícia Civil. Posteriormente, ela realizou exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços.

O suspeito foi conduzido à Deam (Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher), onde o caso foi registrado inicialmente como lesão corporal no âmbito da violência doméstica. Após os procedimentos e oitivas, ele foi liberado para responder à investigação em liberdade.

O secretário municipal de Ordem Pública de Volta Redonda, Coronel Henrique, destacou a coragem do adolescente em procurar ajuda e ressaltou a importância de denunciar casos de violência.

“Esse caso demonstra a importância de buscar ajuda diante de qualquer situação de violência. A atitude do adolescente foi fundamental para que a Guarda Municipal pudesse agir rapidamente e prestar socorro à vítima, evitando que algo mais grave pudesse acontecer. A violência doméstica é um crime grave e temos reforçado toda a rede de proteção à mulher para combatê-la. As forças de segurança de Volta Redonda estão preparadas para acolher e proteger quem precisa”, afirmou o secretário.

Denúncias

Para denunciar casos de violência contra a mulher, o morador de Volta Redonda pode ligar para os números 153 (Guarda Municipal), 180 (Central de Atendimento à Mulher), 190 (Polícia Militar) e 197 (Polícia Civil).

Rede de proteção

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) atua diretamente na proteção das mulheres por meio da Guarda Municipal. Entre as iniciativas está a Patrulha Maria da Penha, que acompanha casos de violência doméstica e realiza visitas de fiscalização para garantir o cumprimento de medidas protetivas.

Outro recurso importante é o “Botão de Pedido de Ajuda”, dispositivo interligado ao Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) e oferecido às mulheres vítimas de violência doméstica. Na prática, elas podem acionar as forças de segurança com um simples apertar de botão, no celular, por exemplo, para pedir ajuda em situações de perigo iminente. Por possuir um sistema de georreferenciamento (GPS), as forças de segurança sabem a localização exata onde a vítima está e agem com rapidez e precisão.

O município também apoia o Projeto Violeta, iniciativa do Poder Judiciário que busca dar mais rapidez aos pedidos de medidas protetivas em casos de violência doméstica. Por meio desse projeto, a decisão sobre uma medida protetiva é tomada em até quatro horas – a partir da vítima registrar o caso na delegacia até a apreciação do juiz. Depois de ser ouvida e orientada por uma equipe multidisciplinar do Juizado, a mulher sai com a decisão judicial em mãos. A prefeitura auxilia no projeto, cedendo profissionais como assistente social e psicólogo.

A Semop está em fase de lançamento da Patrulha de Proteção à Mulher, serviço especializado que irá ampliar o atendimento e fortalecer as ações preventivas e de proteção às mulheres em Volta Redonda. A previsão é que a patrulha seja lançada neste Mês da Mulher.

Fotos: Divulgação/Semop.