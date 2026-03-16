Suspeito de furtar lojas de shopping de Resende é preso pela GMVR

A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) prendeu um homem suspeito de furtar diversas lojas de um shopping em Resende. A ação da GMVR, ocorrida no último sábado (14), contou com a participação da Polícia Civil – por meio das delegacias de Resende e Volta Redonda (89ª DP e da 93ª DP, respectivamente) – e com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A ocorrência teve início após agentes da 89ª DP informarem que um veículo, modelo Fiat Argo branco, utilizado por suspeitos de praticar furtos em um shopping, em Resende, seguia em direção a Volta Redonda. Em seguida, equipes da PRF comunicaram que o automóvel havia entrado no município.

Com base nas informações repassadas, guardas municipais iniciaram buscas e localizaram o veículo estacionado na Rua 23, na Vila Santa Cecília, nas proximidades de um supermercado.

As equipes permaneceram em observação até identificarem um homem com as características informadas se aproximando. No momento em que o suspeito abriu o veículo, ele foi abordado pelas equipes. No entanto, o homem afirmou que teria recebido R$ 300 somente para buscar uma bolsa dentro do automóvel e alegou não possuir a chave do carro. Pelo menos outros dois homens estavam com o suspeito, mas conseguiram fugir ao vê-lo sendo abordado.

Diante da suspeita de que o veículo continha produtos furtados, agentes da 93ª DP compareceram ao local. Como o veículo estava trancado, foi realizada a quebra de um dos vidros do automóvel para a verificação do interior.

Dentro do carro, os agentes encontraram diversos produtos de marcas conhecidas, entre eles 10 bonés da Nike, dois da Adidas e dois da Under Armour, além de 22 camisas de marcas como Adidas, Lacoste, Aramis e Tommy Hilfiger, mercadorias avaliadas em aproximadamente R$ 8 mil.

Durante a ação, também foi encontrada no interior do veículo a habilitação de outro suspeito. O homem detido foi conduzido à 93ª DP junto com todo o material recuperado, onde ele permaneceu preso em flagrante por furto qualificado. O veículo utilizado na ação criminosa, que seria de propriedade de uma quadrilha do Rio de Janeiro, ficou apreendido na delegacia.

Representantes de uma loja compareceram à unidade policial e reconheceram parte das camisas furtadas, além de identificarem o suspeito como autor de pelo menos outros dois furtos ocorridos anteriormente no estabelecimento. Outras lojas do shopping também registraram ocorrência.

O secretário municipal de Ordem Pública de Volta Redonda, Coronel Henrique, parabenizou a ação da Guarda Municipal e destacou a importância da integração entre as forças de segurança para o sucesso da operação.

“Parabéns a nossa Guarda Municipal. Esse resultado mostra a força da integração entre as instituições de segurança pública em Volta Redonda. A troca rápida de informações entre a Guarda Municipal, a Polícia Civil e a PRF foi fundamental para localizar o suspeito e recuperar os produtos furtados. Esse trabalho conjunto fortalece o combate à criminalidade e traz mais segurança para a população de toda a região, afinal, o crime não respeita limites territoriais. Por isso pensamos e adotamos medidas para que a segurança haja de forma integrada e regionalizada”, concluiu o secretário.

Fotos: Divulgação/Semop.