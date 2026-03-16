Assembleia aprova balanço anual da AAPVR

Por unanimidade, os associados da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda, em Assembleia, na sede da Rua 35, aprovaram, na última sexta-feira, a previsão de contas para este ano, de R$ 33.150.000,00. A prestação de contas de 2024 também foi aprovada, com apenas um voto contrário.

Para o presidente do Grupo AAPVR, Geraldo Vida, que conduziu a Assembleia, a aprovação, por unanimidade, da previsão orçamentária para este ano mostra a confiança dos associados na administração da instituição. “Na verdade, a nossa proposta orçamentária para 2026 representa o nosso planejamento, baseado nos números atuais, e temos certeza de que ele será realizado”, afirmou Geraldo Vida.

O presidente da AAPVR disse, ainda, que é a presença do associado nas assembleias que garante a transparência da administração.

“A gente fica muito feliz com a presença dos associados e gostaria que participassem muito mais, inclusive na reunião com a diretoria, que ocorre toda última quarta-feira do mês, às 15 horas. É isso que fortalece qualquer entidade e um dos motivos que levou a nossa a ser considerada a maior da América Latina. Com a participação dos nossos associados, a nossa associação sai mais forte e nos dá a certeza da continuidade do crescimento”, afirmou Geraldo Vida.