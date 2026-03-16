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Servidores da Prefeitura de Piraí participam de evento sobre Ouvidoria no Tribunal de Contas do Estado

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FOLHA DO ACO
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Servidores da Prefeitura de Piraí, representando diversas secretarias municipais, participaram nesta segunda-feira (dia 16) do evento “Ouvidoria: Onde a gestão se transforma por meio da participação”, realizado na sede do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), na cidade do Rio de Janeiro.

O encontro reuniu representantes de diferentes órgãos públicos com o objetivo de fortalecer o papel das ouvidorias como ferramentas de diálogo entre a população e a administração pública. Durante a programação, foram debatidas estratégias para ampliar a participação social, aprimorar os canais de atendimento ao cidadão e transformar as manifestações da população em instrumentos de melhoria da gestão pública.

Ao longo do evento, especialistas e gestores públicos apresentaram experiências e boas práticas relacionadas à atuação das ouvidorias, destacando como esses canais podem contribuir para tornar a gestão pública mais eficiente, participativa e alinhada às demandas da sociedade.

Foto: Divulgação

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