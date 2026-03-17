Resende abre inscrições para cursos de educação inclusiva

A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Educação e o Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado (CEMAE), está com inscrições abertas para mais um ciclo de capacitação em Braille e Deficiência Intelectual. Cada curso oferece 50 vagas, que devem ser preenchidas até às 23h59 da próxima sexta-feira, dia 20 de março, por meio de formulário virtual. As turmas terão carga horária de 40 horas, no período de março a julho de 2026.

O início do curso ‘Deficiência Intelectual: Práticas Pedagógicas, Inclusão Social e Laboral’ está previsto para o dia 26 de março, com aulas ministradas semanalmente às quintas-feiras, às 18h30. As inscrições podem ser feitas através deste link. Com aula inaugural marcada para o dia 27 de março, o curso de Braille acontecerá toda sexta-feira, também às 18h30. Interessados devem se matricular por este formulário. Ambas as capacitações acontecerão remotamente.

No ato da inscrição, os candidatos deverão preencher o formulário corretamente e anexar um arquivo em PDF reunindo os seguintes documentos: RG, CPF ou CNH, comprovante de residência e o comprovante de atuação profissional em Resende, no caso de demanda social ou de profissionais sem vínculo empregatício com a Secretaria Municipal de Educação.

As vagas serão preenchidas seguindo a ordem de envio das respostas recebidas pelos respectivos formulários para provimento dos critérios: 20 vagas destinadas a profissionais que atuam na rede pública municipal de ensino; 20 vagas destinadas à demanda social e 10 vagas reservadas exclusivamente para a CEMAE/SME e o CEDEVIR.

— Estamos iniciando mais um ciclo de formação para profissionais que desejam ampliar seus conhecimentos e aperfeiçoar práticas pedagógicas voltadas à inclusão. Os cursos oferecidos pela Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Educação, contribuem diretamente para a construção de uma rede de ensino mais acolhedora e capacitada para atender às diferentes necessidades dos nossos estudantes, promovendo autonomia, acessibilidade e igualdade de oportunidades no ambiente escolar — destacou a secretária de Educação de Resende, Rosa Frech.

Os interessados podem entrar em contato com a Coordenação de Formação Continuada pelo telefone (24) 3381-4888, ou com o setor pedagógico do CEMAE, pelo número (24) 3354-3559 para obter mais informações relacionadas aos cursos.