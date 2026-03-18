Homem tenta atropelar policial durante abordagem e é preso com drogas em Barra do Piraí

Um homem foi preso, na terça-feira (dia 17), após tentar atropelar um policial durante uma abordagem na RJ-145, na altura do km 34, em Barra do Piraí.

De acordo com o Comando de Policiamento de Trânsito (CPTRAN), agentes do Posto de Rosa Machado, realizavam uma fiscalização de rotina quando deram ordem de parada a um veículo suspeito.

No entanto, o condutor reagiu de forma violenta e avançou com o carro na direção de um dos policiais.

Para impedir a agressão, um dos agentes efetuou um disparo, atingindo o pneu traseiro do veículo.

Mesmo assim, o motorista fugiu, sendo acompanhado pela guarnição. Durante a tentativa de fuga, o suspeito perdeu o controle do carro ao tentar acessar a comunidade do Areal, subiu no canteiro e colidiu na calçada, nas proximidades do mercado EMAS, onde foi alcançado e preso.

Na revista do veículo, os policiais encontraram uma barra de maconha escondida no compartimento do motor. O próprio suspeito informou que havia buscado a droga no Rio de Janeiro.

Segundo a polícia, foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança da equipe e do próprio detido.

Ainda de acordo com os agentes, esta não é a primeira vez que o homem é preso por integrantes da mesma equipe.

O caso foi encaminhado à delegacia de Barra do Piraí, onde o suspeito permaneceu preso à disposição da Justiça, pelo crime de tentativa de homicídio contra agentes de segurança pública, tráfico de drogas e resistência