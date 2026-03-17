Light mobiliza 80 profissionais em mutirão de podas em Vassouras

A Light iniciou, nesta segunda-feira (dia 16), um mutirão de podas em Vassouras, no Vale do Paraíba. A ação preventiva tem como objetivo reforçar a segurança e a qualidade do fornecimento de energia no município, além de reduzir interrupções causadas pela queda de galhos, especialmente durante períodos de chuva e ventos fortes.

Cerca de 80 profissionais da companhia participam da iniciativa, que será realizada ao longo da semana em diferentes pontos da cidade.

A ação reforça o compromisso da Light com a melhoria contínua dos serviços prestados e com a presença ativa nas localidades em que atua. No último mês, a empresa também realizou intervenções estratégicas em diversos municípios do Vale do Paraíba, ampliando a segurança e a eficiência do sistema elétrico na região.