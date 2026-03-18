Adolescentes são levados à delegacia após apreensão de drogas e munições no Água Limpa

Dois adolescentes, de 17 e 16 anos, foram conduzidos à delegacia na noite da terça-feira (dia 17), após uma apreensão de drogas e munições no bairro Água Limpa, em Volta Redonda. O material foi encontrado dentro de um veículo estacionado na Rua Tocantins, após denúncia de moradores sobre tráfico na região.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) foram até o local para verificar a informação de que suspeitos estariam utilizando o porta-malas de um carro para esconder entorpecentes. Durante a averiguação, os agentes localizaram uma sacola plástica dentro do veículo, contendo 570 pinos de cocaína – totalizando cerca de 855 gramas – além de 10 munições de calibre 9 milímetros.

Parte da equipe permaneceu em vigilância na área e, cerca de 20 minutos depois, os dois adolescentes foram vistos se aproximando do carro e iluminando o interior do veículo. Eles foram abordados em seguida.

Segundo o relato aos policiais, os jovens afirmaram que teriam sido chamados ao local para verificar o veículo e a presença de crianças nas proximidades. Diante da situação, ambos foram encaminhados para a 93ª Delegacia de Polícia, junto com o material apreendido.

Após serem ouvidos, os adolescentes foram liberados. O caso foi registrado inicialmente como tráfico de drogas, mas teve enquadramento final como abandono material.

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