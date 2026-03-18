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Policial militar fica ferido após colisão frontal com carro em Barra Mansa

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FOLHA DO ACO
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Um policial militar de 33 anos ficou ferido após um acidente de trânsito na noite de terça-feira (dia 17), em Barra Mansa. A colisão aconteceu na Rua Major José Bento, no bairro Vila Nova, e envolveu a motocicleta conduzida pelo agente e um carro de passeio.

De acordo com a Polícia Militar, o agente seguia para o serviço quando houve a colisão frontal com um veículo modelo Gol. Com o impacto, ele foi arremessado e precisou ser socorrido por uma ambulância para a Santa Casa de Misericórdia, onde passou por cirurgia e permanece internado.

O motorista do carro, um idoso de 70 anos, também foi atendido na unidade de saúde, medicado e liberado em seguida.

A área do acidente foi isolada para realização de perícia, que deve apontar as circunstâncias da colisão. O trânsito chegou a ser controlado por equipes da PM até a conclusão dos trabalhos.

A motocicleta do policial foi recolhida, e seus pertences, incluindo armamentos e munições, foram encaminhados à unidade militar e posteriormente entregues à companheira do agente.

O caso foi registrado na 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa.

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