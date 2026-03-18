Homem é detido com arma e drogas no Aterrado

Um homem de 29 anos foi preso na madrugada desta quarta-feira (dia 18) por porte ilegal de arma de fogo e posse de entorpecentes, no bairro Aterrado, em Volta Redonda. A prisão ocorreu por volta das 3h, na Rua Desembargador Ellis Hermydio Figueira, durante patrulhamento de rotina da Polícia Militar.

De acordo com a ocorrência, os agentes desconfiaram da atitude do suspeito, que, ao perceber a aproximação da viatura, tentou se afastar rapidamente de uma motocicleta. Durante a abordagem, os policiais identificaram irregularidades no veículo, incluindo ausência de retrovisores e indícios de adulteração no número do chassi.

Na revista pessoal, foram encontrados com o homem R$ 82 em dinheiro, uma pequena quantidade de maconha e um frasco com substância conhecida como “loló”.

Durante a ação, o proprietário de um bar próximo informou aos policiais que o suspeito havia arremessado um objeto dentro do estabelecimento. Ao verificar o local, os agentes encontraram um revólver calibre 32, com cinco munições intactas, escondido próximo a um freezer.

Ainda segundo a polícia, antes mesmo da confirmação do conteúdo, o suspeito teria afirmado espontaneamente que os agentes encontrariam uma arma, o que reforçou os indícios de posse do material.

O homem foi levado para a 93ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado. Ele permaneceu preso e está à disposição da Justiça.

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