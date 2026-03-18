Comandantes do 28º BPM conhecem futuras instalações do Batalhão de Policiamento Ambiental em Volta Redonda

O comandante do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM), coronel Moisés Sardemberg, e o tenente-coronel Vitor Hugo Nogueira Junior, atual subcomandante do 28º BPM, conheceram nesta quarta-feira (18) as instalações da futura sede do 2º Batalhão de Policiamento Ambiental Regional do Sul Fluminense (Bepam), localizada no bairro Belmonte, em Volta Redonda. Eles estiveram no local após se reunirem, mais cedo, com o prefeito Antonio Francisco Neto, no Palácio 17 de Julho.

O local escolhido abriga uma construção onde funcionava uma unidade do Inea (Instituto Estadual do Ambiente) na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, às margens do rio Paraíba do Sul, e que vai atender aos municípios do Médio Paraíba.

Futuro comandante do Batalhão, o tenente-coronel Vitor Hugo Nogueira Junior diz que já tiveram início as avaliações da estrutura do local para dar início às obras de reforma e modernização do espaço.

“A implementação dessa unidade vai colaborar e muito com toda a parte de fiscalização do meio ambiente da região, intensificando a fiscalização e operações. Acreditamos que essa integração com Volta Redonda e municípios da região será de grande valor para toda a sociedade.”

Volta Redonda é uma das três cidades fluminenses escolhidas para receber um dos batalhões ambientais, iniciativa que integra o conjunto de medidas do Governo do Estado para modernizar a estrutura da Polícia Militar e ampliar a eficiência das ações de segurança pública, com atenção especial às demandas ambientais em áreas estratégicas do território fluminense.

Por meio da ação conjunta com outras unidades da PM, municípios e órgãos ambientais, o Batalhão de Policiamento Ambiental Regional do Sul Fluminense vai reforçar o combate a crimes ambientais como poluição, caça ilegal, desmatamento e ocupações irregulares, dentre outros.

Parcerias na segurança pública

O coronel Moisés Sardemberg lembrou que o secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes, sempre destaca a importância das parcerias entre municípios e a PM.

“Ele diz que aliança no combate ao crime está sempre fadada ao sucesso, e fico muito feliz com essa iniciativa do nosso secretário de trazer o Batalhão Ambiental para a região. E fico mais feliz ainda com a nomeação do tenente-coronel Hugo, que era o meu subcomandante, para assumir esse cargo tão importante. Com certeza, é mais um reforço para o combate aos crimes ambientais, em que vamos estabelecer parcerias com as prefeituras, guardas ambientais, Inea e todos os órgãos de fiscalização ambiental. Será um grande passo para a cidade, a região e a Polícia Militar.”

O prefeito Neto agradeceu mais uma vez ao governador Cláudio Castro e ao secretário de Estado de Polícia Militar por acreditarem no trabalho feito por Volta Redonda na área de segurança.

“A confiança que recebemos já rendeu outros frutos, como o repasse de viaturas, a Operação Segurança Presente, além do Batalhão de Ações com Cãs, que já está sendo construído, e uma unidade do Regimento de Polícia Montada. Mas é uma conquista que vai além da nossa cidade, pois a chegada dessas unidades vai beneficiar toda a região. É trabalhando em parceria que conquistamos os resultados almejados”, afirmou Neto.