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Resende realiza primeira etapa da campanha de vacinação antirrábica no dia 21 de março

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FOLHA DO ACO
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A primeira etapa da Campanha de Vacinação Antirrábica será realizada neste mês de março em Resende. No próximo dia 21, as equipes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) percorreram a região das barras para imunizar cães e gatos contra a raiva. 

A vacinação será nos postos de saúde que atendem aos bairros Fazenda da Barra I, II e III, Jardim Esperança, Parque Embaixador, Campo Belo, Morada da Barra, Maria Cândida, Parque Minas Gerais e Jardim do Sol.

Podem receber a dose cães e gatos a partir dos três meses de idade, desde que estejam em boas condições de saúde. Os tutores devem ser maiores de 18 anos e apresentar um documento original com foto, no momento da vacinação do pet. 

Para que o pet possa ser imunizado, é importante que o cão esteja com guia e o gato esteja em caixinha de transporte para evitar mordidas e fugas. 

– É importante reforçar que a raiva é uma zoonose, ou seja, pode ser transmitida ao ser humano. Manter a vacinação dos animais em dia é uma questão de saúde pública, uma vez que é uma doença séria e, na maioria dos casos, fatal – explicou o secretário municipal de Saúde, Dr. Ricardo Graciosa. 

Mais informações pelos telefone (24) 3360-9690 ou (24) 3381-9802. Confira abaixo os locais e horários desta primeira etapa:

Fazenda da Barra I e Jardim Esperança – Posto de Saúde da Barra I (9h às 16h)

Fazenda da Barra II, Parque Embaixador e Campo Belo – Posto de Saúde da Barra II (9h às 16h)

Fazenda da Barra III – Posto de Saúde da Barra III (9h às 16h)

Morada da Barra e Maria Cândida – Posto de Saúde da Morada da Barra (9h às 16h)

Parque Minas Gerais – Posto de Saúde (9h às 16h)

Jardim do Sol – Próximo à Igreja Católica (9h às 12h)

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