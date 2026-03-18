Sepultamento de Daiane Menezes, vítima de feminicídio, será realizado nesta quarta-feira em Volta Redonda

O corpo Daiane Menezes dos Santos Reis, de 36 anos, que morreu após quase dois meses internada, depois de ser baleada pelo ex-companheiro, será sepultado nesta quarta-feira (dia 18), em Volta Redonda. O velório acontece na capela 6 do Cemitério Portal da Saudade, onde familiares e amigos prestam as últimas homenagens. O sepultamento está previsto para as 11h, no mesmo local.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu na terça-feira (dia 17), no Hospital Santa Cecília, onde estava internada. No dia 21 de janeiro, Daiane havia sido atingida por disparos no peito, abdômen e braço, após uma discussão com o ex-companheiro, no bairro Vila Americana.

Durante o período de internação, o quadro de saúde foi considerado grave. A paciente passou por procedimentos delicados, como traqueostomia, permaneceu sedada e precisou de transfusões de sangue após desenvolver anemia. Familiares chegaram a mobilizar campanhas para doação de sangue.

O caso, inicialmente tratado como tentativa de feminicídio, deve ser reclassificado como feminicídio consumado. O principal suspeito, um policial militar de 39 anos, foi preso horas após o crime e segue à disposição da Justiça.

Daiane Menezes deixa dois filhos.