População de Barra Mansa tem acesso facilitado a diversos serviços por meio do RJ Digital Municípios

Os moradores de Barra Mansa já podem contar, desde a última semana, com os serviços oferecidos pela unidade local do programa RJ Digital Municípios, instalada no Centro. Com atendimento acolhedor e estrutura confortável, o espaço funciona no modelo “phygital”, que integra o ambiente físico ao digital, garantindo o acesso a serviços públicos de forma mais rápida e prática.

A iniciativa, fruto de uma parceria da Prefeitura de Barra Mansa com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, faz parte da segunda fase do programa RJ Digital Municípios, que tem como foco a digitalização dos serviços públicos e a otimização da relação entre o cidadão e o poder público.

As ações contam com o apoio de atendentes na unidade e o uso de plataformas digitais que agilizam processos e reduzem eventuais entraves burocráticos. Diversos serviços são disponibilizados à população, como parcelamento de IPTU, emissão de contracheques aos servidores municipais, parcelamento de tributos, entre outros.

Para o coordenador de Avanço Tecnológico da Prefeitura, Carlos Eduardo Dutra, o RJ Digital Municípios marca um novo momento na transformação digital das cidades do estado. “Esse projeto reforça o compromisso com a inovação, sem abrir mão do cuidado com as pessoas. Mais do que tecnologia, entregamos um serviço moderno, acessível e humanizado, pensado para facilitar a vida do cidadão. Agora, você pode acessar serviços variados de uma forma simples, rápida e digital”, destacou.

Em Barra Mansa, a unidade do RJ Digital Municípios está instalada na Avenida Dr. Francisco Vilela de Andrade Neto, 73, no Centro, com funcionamento de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Fotos: Chico de Assis