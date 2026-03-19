Tombamento de veículo interdita pista da Dutra em Piraí e causa impacto no tráfego no sentido Rio

O tombamento de um veículo de carga interditou a pista expressa da Rodovia Presidente Dutra, na altura do km 244, em Piraí, na noite de quarta-feira (dia 18). O acidente aconteceu por volta das 22h e, apesar do impacto, não houve registro de vítimas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo tombou na pista no sentido Rio de Janeiro, provocando a interdição total da via no trecho. Equipes da concessionária foram acionadas para atuar na ocorrência.

Inicialmente, um guincho da CCR conseguiu arrastar o veículo, liberando parcialmente uma faixa para a passagem de veículos. No entanto, a liberação total da pista depende de uma operação mais complexa: o transbordo completo da carga transportada, que acontece na manhã desta quinta-feira (dia 19).

Segundo a concessionária RioSP, esse procedimento é necessário para permitir o destombamento do veículo com segurança. Até a conclusão dessa etapa, a pista expressa segue parcialmente interditada no km 244, o que pode causar retenções e exigir atenção redobrada dos motoristas que seguem no sentido Rio.

Foto: Divulgação/PRF