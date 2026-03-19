25.3 C
V Redonda
quinta-feira, março 19, 2026
Facebook Instagram X Youtube
Início Região Acidente na RJ-155 deixa ao menos três feridos em Rio Claro

Acidente na RJ-155 deixa ao menos três feridos em Rio Claro

Por
FOLHA DO ACO
-

Um acidente na manhã desta quinta-feira (dia 19) deixou ao menos três pessoas feridas na Rodovia Saturnino Braga (RJ-155), importante ligação entre o Sul Fluminense e a Costa Verde. A colisão aconteceu após o perímetro urbano de Rio Claro e mobilizou equipes de resgate.

Entre as vítimas estão dois funcionários de uma empresa de alimentos e a condutora de um Toyota Corolla prata, que foi atendida por uma ambulância do Samu. Todos receberam os primeiros socorros no local antes de serem encaminhados para unidades de saúde da região.

Até agora, não há atualização oficial sobre o estado de saúde dos envolvidos. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

Foto: Reprodução

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

© 2019 Folha do Aço. Todos os Direitos Reservados.